Panetta | Banche più solide siano sostegno alle imprese

Il settore bancario italiano si rafforza grazie a una maggiore solidità, che garantisce stabilità alle imprese del paese. La crescita delle riserve e l’aumento dei prestiti alle aziende indicano un settore più resiliente e pronto a sostenere lo sviluppo economico. Tuttavia, alcuni istituti adottano ancora politiche di cautela eccessiva, rischiando di frenare iniziative imprenditoriali promettenti. La questione resta aperta mentre le banche cercano di trovare un equilibrio tra sicurezza e sostegno.

Il comparto bancario italiano è solido e rappresenta «un elemento di stabilità per l'Italia» ed è un bene che sia attento ai rischi ma questo «non deve tradursi in eccessiva cautela che potrebbe penalizzare iniziative imprenditoriali con prospettive valide». È questo il messaggio lanciato ieri a Venezia dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta nel suo discorso all'Assiom Forex, riconoscendo come i «finanziamenti alle imprese sono tornati a crescere» grazie alla ripresa «degli investimenti». Questo deve proseguire come «sostegno agli investimenti all'innovazione e alle diffusione delle tecnologie digitali» e divenire un «apporto fondamentale per la crescita». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Banche attente e redditizie". Panetta: ora regole più sempliciIl settore bancario chiede regole più semplici per favorire stabilità e redditività.

Manovra, Cna: "Più sostegno alle imprese"La Cna di Reggio Emilia valuta positivamente la Legge di Bilancio 2026 approvata dalla Camera dei Deputati, sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese.

