Hantavirus Oms | ‘collaboriamo per limitare la diffusione’

L'Organizzazione mondiale della sanità sta coordinando uno sforzo globale per monitorare i casi di hantavirus, con l'obiettivo di contenere la diffusione della malattia. Attualmente si stanno tracciando i contatti delle persone infette e si stanno adottando misure di sorveglianza nelle aree a rischio. La collaborazione internazionale mira a identificare tempestivamente eventuali nuovi focolai e a prevenire la diffusione del virus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Oms) scrive su X: “Le autorità svizzere hanno confermato un caso di hantavirus identificato in un passeggero della nave da crociera MV Hondius, che si è presentato in ospedale a Zurigo. Il paziente è attualmente in cura in un ospedale di Zurigo, #Svizzera. Il paziente aveva risposto a un’email dell’operatore della nave che informava i passeggeri dell’evento sanitario. Il virus è stato confermato come il virus Andes, un tipo di hantavirus presente in America del Sud, dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive del Sud Africa e dagli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), Svizzera. Il supporto dell’Institut Pasteur de Dakar, Senegal, e dell’Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Argentina, è stato anch’esso cruciale nella risposta a questo evento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Terrore in crociera: 3 morti per hantavirus, l’OMS interviene? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri in mare? Chi sono i passeggeri attualmente in terapia intensiva per... Hantavirus in crociera, Oms: evacuati tre casi sospettiSi avvia a una soluzione la vicenda della nave da crociera colpita da un focolaio di Hantavirus, infezione che ha causato tre vittime. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Video: Oms: Spagna accogliera' la nave con i casi sospetti di hantavirus alle Canarie; Oms: Spagna accogliera' la nave con i casi sospetti di hantavirus alle Canarie; Oms: Spagna accogliera' la nave con i casi sospetti di hantavirus alle Canarie; Oms: Spagna accogliera' la nave con i casi sospetti di hantavirus alle Canarie. Hantavirus, L’Oms tranquillizza: Per ora, il rischio per il resto del mondo è bassoL’organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa il punto sul focolaio di Hantavirus sviluppatosi a bordo di una nave da crociera. Dal 1° aprile, data di partenza della nave, dei 147 passeggeri e membr ... corrierenazionale.it Hantavirus su nave da crociera, un caso in Svizzera e uno in Olanda. LIVEL’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. Proprio in queste ore, ... tg24.sky.it Il caso della nave Hondius dove si sono manifestati casi di hantavirus e tre morti. Sintomi lievi per una hostess, era sull'aereo si cui tentò di imbarcarsi una contagiata, poi deceduta. Arrivati in Olanda i due contagiati evacuati dalla nave. #ANSA - facebook.com facebook Hantavirus, è corsa globale per contenerlo. Si cercano decine di contagiati. Le falle nei controlli sanitari x.com