Meloni-Rubio oggi incontro per ricucire tra Italia e Usa | focus su Hormuz e Libano
Oggi si tiene un incontro tra rappresentanti italiani e statunitensi, definito come una visita di cortesia da fonti ufficiali. L’obiettivo principale è ristabilire i rapporti tra i due paesi, dopo un periodo segnato da tensioni e attacchi verbali. Tra i temi discussi ci sono la situazione nello Stretto di Hormuz e le questioni legate al Libano. L’incontro si inserisce in un tentativo di riavvicinamento tra le due parti.
(Adnkronos) – Una visita definita "di cortesia", tengono a precisare da ambienti di governo. Ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che, nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi 8 maggio alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l’atteso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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#Meloni domani vede #Rubio, prove di disgelo. Sul tavolo l’impegno italiano in #Libano x.com