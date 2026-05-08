Meloni-Rubio oggi incontro per ricucire tra Italia e Usa | focus su Hormuz e Libano

Oggi si tiene un incontro tra rappresentanti italiani e statunitensi, definito come una visita di cortesia da fonti ufficiali. L’obiettivo principale è ristabilire i rapporti tra i due paesi, dopo un periodo segnato da tensioni e attacchi verbali. Tra i temi discussi ci sono la situazione nello Stretto di Hormuz e le questioni legate al Libano. L’incontro si inserisce in un tentativo di riavvicinamento tra le due parti.

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(Adnkronos) – Una visita definita "di cortesia", tengono a precisare da ambienti di governo. Ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che, nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi 8 maggio alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l’atteso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana Meloni?Rubio, oggi il colloquio a Palazzo Chigi: sul tavolo Stretto di Hormuz, Libano e re...AGI - Sono la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano i temi che il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dovrebbe affrontare oggi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Meloni?Rubio: focus su Hormuz, Libano e relazioni transatlantiche; Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Leone; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio. Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende LeoneUna visita di cortesia. Così ai piani alti del governo inquadrano l'incontro con Marco Rubio, che venerdì sarà ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L'obiettivo è quindi ridimensionare la portat ... ansa.it Meloni e la tregua con Rubio: navi a Hormuz con i partner Ue. Oggi l'incontroROMA I falchi della Polizia sigillano con le moto rosse fiammanti una stradina a due passi da via Veneto, si liberano di caschi e bandane per passare a scrutare finestre, ... ilmessaggero.it Domani Giorgia Meloni riceve Marco Rubio. E l’incontro non può essere una semplice formalità. È il momento di chiarire una volta per tutte che l’amicizia tra Italia e Stati Uniti non è un assegno in bianco. Gli dica finalmente quello che ormai è chiaro a tutti: Do facebook #Meloni domani vede #Rubio, prove di disgelo. Sul tavolo l’impegno italiano in #Libano x.com