Milano il 25 aprile si ferma | blocchi e tensioni nel cuore del corteo

Il 25 aprile a Milano il corteo si è fermato a causa di manifestanti pro-Palestina che hanno bloccato il percorso tra via Senato e Porta Venezia. La situazione ha causato momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la situazione. Diversi manifestanti sono rimasti presenti sul percorso, mentre le autorità hanno cercato di ripristinare la normalità.

? Cosa sapere Manifestanti pro-Palestina bloccano il corteo del 25 aprile tra via Senato e Porta Venezia.. Le forze dell'ordine isolano delegazioni ebraiche, ucraine e iraniane per garantire la sicurezza.. Il corteo del 25 aprile a Milano si è fermato bruscamente all’incrocio tra via Senato e corso di Porta Venezia, bloccato da una protesta dei militanti pro-Palestina che impedisce il passaggio verso piazza Duomo. Mentre la parte principale della manifestazione si trovava ormai a ridosso del Duomo, l’impasse si è creata quando un gruppo di manifestanti ha occupato la carreggiata gridando vergogna e chiedendo che i partecipanti restassero fuori dal percorso programmato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il 25 aprile si ferma: blocchi e tensioni nel cuore del corteo Notizie correlate Tensioni al corteo del 25 aprile, il video dell'aggressione ai RadicaliUn gruppo di partecipanti al corteo del 25 aprile, appena partito da Porta San Paolo, inizia a cantare “fuori i fascisti”. Leggi anche: 25 aprile diviso, a Milano il corteo si dividerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’ Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della Liberazione a Milano: gli eventi per il 25 aprile; Festa il 25 aprile, fra cortei, spettacoli e concerti; 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’; Cosa fare a Milano il 25 aprile: tutti gli eventi del giorno della Liberazione. 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’Le tensioni geopolitiche cambiano il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo lombardo ... ilfattoquotidiano.it Tensione a Milano al corteo del 25 aprile, insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini. Fiano: Ci hanno detto saponette mancateTensione al corteo del 25 aprile a Milano: esponenti dei Carc e manifestanti pro Pal hanno gridato Fuori fuori ricordando i bombardamenti su Gaza ... dire.it A #Milano tensione al corteo del #25aprile, insulti alla Brigata ebraica: "Fuori i sionisti, assassini". E #Fiano denuncia: "Ci hanno detto saponette mancate". x.com I magistrati della Procura di Milano che hanno indagato il designatore Gianluca Rocchi hanno monitorato nei mesi scorsi i video di quelle gare - facebook.com facebook