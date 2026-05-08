Con il passare del tempo, il nostro corpo subisce modifiche invisibili che riguardano principalmente la composizione di massa magra, grasso, ossa e acqua. Questi cambiamenti avvengono lentamente e senza che se ne renda sempre conto. La composizione corporea si modifica, influenzando la salute generale e il benessere. È importante conoscere queste trasformazioni per monitorare eventuali variazioni significative nel corso degli anni.

In silenzio il nostro corpo cambia. Cambia la sua composizione con il passare degli anni. Il nostro corpo è composto da massa magra proteica, massa grassa, massa ossea e acqua. Ciascuno ha il suo break point: il punto di rottura. Arriva all’improvviso, ma il cambio avviene anni prima. Noi non accorgiamo del lento cambiamento, perché distratti o inconsapevoli. Il processo di senescenza è caratterizzato da perdita progressiva di massa proteica, accompagnata da aumento progressivo di massa grassa corporea, perdita di massa ossea, perdita di acqua. Cambia l’immagine corporea. Un segno clinico di questo cambiamento e’ l’aumento della pressione arteriosa.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il corpo cambia in silenzio: il vero rischio è ignorarlo

L'urologo spiega: come farlo in sicurezza dopo i 60 anni e quando rivolgersi al medico

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