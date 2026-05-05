il papa mette a rischio i cattolici trump accusa ancora leone xiv ma il vaticano non replica preferendo ignorarlo

Recentemente, Donald Trump ha rivolto nuove accuse nei confronti del Papa Leone XIV, sostenendo che le sue critiche mettono a rischio i cattolici. Tuttavia, il Vaticano non ha risposto alle affermazioni, preferendo non commentare. La tensione tra l’ex presidente e il leader religioso si è fatta più evidente dopo le dichiarazioni riguardanti la gestione della crisi mediorientale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte del Vaticano in merito alle recenti affermazioni di Trump.

Stai a vedere che Donald Trump si è legato al dito le critiche di Papa Leone XIV, reo di aver messo in dubbio la sua gestione della crisi mediorientale. A lasciarlo intendere è lo stesso tycoon che, intervenendo a Salem News Channel, ha lanciato un nuovo atto d’accusa contro il Pontefice, sostenendo che “sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone” con la sua reiterata richiesta di riportare la pace a Gaza, in Libano e in Iran. Parole pronunciate dal leader americano in risposta a una domanda del giornalista Hugh Hewitt che, in relazione al confronto geopolitico con la Cina, gli ha chiesto se fosse intenzionato a chiedere al Papa di intervenire sul caso di Jimmy Lai, dissidente cattolico condannato a 20 anni di carcere a Hong Kong con l’accusa di “collusione con forze straniere” e “cospirazione a scopo di sedizione”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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