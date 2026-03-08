8 marzo Meloni fa gli auguri alle donne e rivendica l'occupazione femminile | ma dimentica il gender pay gap

In occasione dell'8 marzo, Giorgia Meloni ha fatto gli auguri alle donne e ha sottolineato l'incremento dell'occupazione femminile nel paese. Tuttavia, non ha menzionato il divario retributivo di oltre il 25% tra uomini e donne in Italia. La premier ha evidenziato i progressi fatti senza fare riferimento alle disparità salariali ancora presenti.

In occasione dell'8 marzo Giorgia Meloni rivendica l'aumento di occupazione femminile ma dimentica un dato: il divario retributivo in Italia supera il 25%. 🔗 Leggi su Fanpage.it Parità di genere, ATM ottiene la certificazione: abbattuto il gender pay gapMilano, 19 dicembre 2025 - Pari opportunità, cambiamento culturale e valorizzazione delle diversità: sono questi i risultati che hanno portato il... Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gapQuanto guadagna il mio collega di scrivania? Per anni la domanda è rimasta sottovoce, relegata alle chiacchiere alla macchinetta del caffè. Contenuti utili per approfondire 8 marzo Meloni fa gli auguri alle donne.... Temi più discussi: 8 marzo: ecco come il governo Meloni ha mancato le occasioni per le donne; Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; Il Presidente Meloni interviene all'incontro Voto alle Donne. La democrazia italiana compie ottant’anni; L’8 marzo di Meloni, alla larga dai diritti delle donne. 8 marzo, Meloni: Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famigliaMessaggio della presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della donnna: La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire ... tg24.sky.it 8 marzo, Meloni: strada lunga, via gli ostacoliContinuare a costruire un'Italia dove nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Questo il richiamo dell'8 Marzo, che non vale un solo giorno, ma ogni gi ... rainews.it MEDIO ORIENTE | Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare". Il Pd sulle barricate: "Il governo smentisca. Nel contesto di una guerra illegale è un'affermazione grave e inquietante". #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare". Il Pd sulle barricate: "Il governo smentisca. Nel contesto di una guerra illegale è un'affermazione grave e inquietante". #ANSA x.com