Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati | al via l' assegnazione per progetti di riutilizzo sociale
Il Comune di Napoli ha aperto un bando per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo è destinare questi beni a progetti di riutilizzo sociale. La procedura prevede la presentazione di domande da parte di enti o associazioni interessate. I beni coinvolti sono distribuiti in diverse zone della città e sono stati sottoposti a confisca negli ultimi anni.
Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L'iniziativa, promossa dal Servizio Beni Confiscati dell’Ente, mira a individuare soggetti del Terzo Settore a cui affidare immobili sottratti alle mafie in concessione gratuita, con.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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