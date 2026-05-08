Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati | al via l' assegnazione per progetti di riutilizzo sociale

Il Comune di Napoli ha aperto un bando per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo è destinare questi beni a progetti di riutilizzo sociale. La procedura prevede la presentazione di domande da parte di enti o associazioni interessate. I beni coinvolti sono distribuiti in diverse zone della città e sono stati sottoposti a confisca negli ultimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui