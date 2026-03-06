Tari è caccia serrata agli evasori Scoperti altri 120 nuovi ’furbetti’

Il Comune ha avviato una serie di controlli per individuare eventuali utenze non registrate e non in regola con il pagamento della Tari. Negli ultimi giorni sono stati scoperti altri 120 soggetti che risultano evasori o non correttamente iscritti. Le verifiche sono state condotte attraverso ispezioni e confronti con i dati ufficiali per individuare eventuali irregolarità.

Le verifiche del Comune per individuare eventuali utenze non registrate per il pagamento della Tari, contestualmente all'introduzione progressiva nei quartieri delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, nei dati relativi alle zone pilota di Pratale, Porta a Lucca e via del Borghetto hanno riscontrato un incremento di circa il 3% delle iscrizioni al tributo, mentre nell'area di Ospedaletto-Montacchiello le prime verifiche hanno già fatto emergere il 10% di posizioni irregolari. I nuovi modelli di raccolta, assicura l'amministrazione comunale, "rappresentano un passaggio verso l'introduzione della tariffazione puntuale, con l'utilizzo di...