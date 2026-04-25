? Cosa sapere La cantautrice pistoiese Clarissa Guidi ha pubblicato il 20 marzo l'EP Guerra in testa.. Il progetto indie pop raccoglie sei brani nati dalle esperienze dell'adolescenza.. Il 20 marzo scorso, la musica di Pistoia ha trovato una nuova voce con l’uscita dell’EP di debutto intitolato Guerra in testa, opera della cantautrice Clarissa Guidi che raccoglie sei brani inediti. La giovane artista pistoiese, nata nel 2004, ha dato vita a un progetto discografico che può essere trovato sia sulle piattaforme digitali che in formato fisico su CD. Il lavoro è il risultato di un percorso iniziato nel 2023, quando la ragazza ha cominciato a tradurre in musica le esperienze vissute durante l’adolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clarissa Guidi: il debutto musicale che racconta l’adolescenza

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