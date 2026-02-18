La partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha suscitato molte polemiche. La decisione di ammettere sei atleti di Mosca, tra sci alpino, fondo e snowboard, e quattro di Minsk, ha scatenato reazioni contrastanti. Tra i rappresentanti russi ci sono campioni noti come Aleksey Bugayev, medagliato nello sci alpino, e Ivan Golubkov nel fondo. La presenza di questi atleti diventa un punto di discussione, mentre le gare si avvicinano.

Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sotto la bandiera della Russia parteciperanno: nello sci alpino il plurimedagliato Aleksey Bugayev e Varvara Voronchikhina, nello sci di fondo Ivan Golubkov e Anastasia Bagiyan con la sua guida Sergey Sinyakin, e nello snowboard Dmitry Fadeyev e Philipp Shebb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ammesse Russia e Bielorussia, 6 atleti per Mosca tra sci alpino, fondo e snowboard, 4 per Minsk

Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi con inni e bandiere, Kiev grida allo scandaloLa decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi ha provocato proteste a Kiev.

Paralimpiadi Milano-Cortina, Russia e Bielorussia con bandiera e inno: scoppia la polemicaIl Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di far gareggiare dieci atleti russi e bielorussi con bandiera e inno, provocando un acceso dibattito.

