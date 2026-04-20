L'aeroporto di Odense, in Danimarca, è stato individuato come uno dei principali centri di sperimentazione per i droni in Europa. L'iniziativa mira a sviluppare tecnologie e procedure per il volo di droni nello spazio aereo condiviso con gli aerei tradizionali. La presenza di questa infrastruttura consente di testare nuove soluzioni per l’impiego di droni in settori come la sicurezza pubblica, i soccorsi e le ispezioni infrastrutturali.

In un mondo dove i droni sono indispensabili per sicurezza pubblica, soccorsi rapidi e ispezioni infrastrutturali, gestire il loro volo nello spazio aereo condiviso con gli aerei è una sfida cruciale. La Danimarca risponde con NextGen Innovation, un progetto ambizioso che converte l'aeroporto di Odense in un ambiente di test reale su un'area vastissima di 1.900 km². Droni e velivoli ‘manned’ si integrano grazie a un sistema unificato, garantendo operazioni sicure, efficienti e scalabili. Un hub europeo all'avanguardia. Odense è sede di uno dei centri test droni più avanzati d'Europa, un ecosistema vivo che unisce startup innovative, ricercatori e enti pubblici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droni, l’aeroporto danese di Odense diventa uno dei centri test più avanzati d'Europa

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Panoramica sull’argomento

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