Il Cesena chiude la stagione con una sconfitta per 3-4 contro il Padova, una partita ricca di emozioni e gol. Nonostante un buon inizio, la squadra non riesce a conquistare i playoff, terminando il campionato con un girone di ritorno deludente che ha portato solo tre vittorie. La partita si è conclusa con un risultato incerto fino all’ultimo minuto, lasciando i tifosi delusi per un’annata che avrebbe potuto essere diversa.

Cesena, 8 maggio 2026 – Al termine di una partita a dir poco thrilling, il Cesena riesce nell’impresa di mancare l’accesso ai playoff, a cui era più facile non qualificarsi piuttosto che parteciparvi, dilapidando un buon girone di andata con un ritorno fatto di sole 3 vittorie. Il Cavalluccio doveva vincere, ha perso e pure malamente, contro un Padova giovane, infarcito di riserve ma che ha giocato per 95 minuti con grinta. Il 3-4 finale è la pietra tombale sulla stagione del Cesena: a Catanzaro ci andrà l’Avellino. https:sport.quotidiano.netcalcioreggianareggiana-sampdoria-retrocessione-c-fc973f1d Ma che la partita sarebbe stata stregata lo si è capito da subito: passano appena due minuti e il Padova passa in vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Cesena butta via una stagione: doveva vincere, col Padova finisce 3-4

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