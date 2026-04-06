Pasquetta in campo per il Cesena | col SudTirol finisce 1-1

Nella giornata di Pasquetta, oltre 10.000 persone hanno assistito alla partita tra Cesena e Südtirol, disputata allo stadio Orogel-Manuzzi. La sfida si è conclusa con un risultato di 1-1, riempiendo i tifosi di entrambe le squadre di emozioni e portando a casa un punto a testa. Nonostante l’orario di inizio alle 12, l’affluenza è stata consistente, dimostrando l’interesse per la partita nel giorno festivo.

Cesena, 6 aprile 2026 – Finisce con un pareggio il match dell’ora di pranzo di Pasquetta: niente tradizionale grigliata in Romagna, con oltre 10mila spettatori che riempiono i gradoni dell’Orogel-Manuzzi, nonostante l’improbo orario delle 12.30. Match che inizia con un coro che si alza dalla curva Mare per Fabrizio Castori, l’allenatore delle mille battaglie che ritorna da avversario. E che fa subito piangere il Cesena: passano, infatti, appena due minuti dal fischio d’inizio e il SudTirol passa in vantaggio. Progressione di Casiraghi sulla destra, che serve Tait al centro. Il suo tiro dai 25 metri è angolato e trova un Klinsmann poco reattivo, che smanaccia ma il suo guantone spinge la palla sul palo, che poi carambola dentro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasquetta in campo per il Cesena: col SudTirol finisce 1-1 Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio, al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palioFinisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta... Cesena-Südtirol: Capitan Bagati accelera il legame col territorioIl marchio Capitan Bagati assume il ruolo di match sponsor per l’incontro tra Cesena FC e FC Südtirol, previsto all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Temi più discussi: Pasquetta in campo: c’è Casarano-Potenza, Altamura per stare nei playoff. Cerignola vuole confermare la legge del Monterisi; Pasquetta in campo per Catanzaro e Crotone; Campo dei Girasoli, weekend tra letture e Pasquetta con musica e picnic all’aria aperta dal 4 al 6 aprile 2026; Pasquetta in campo: a Gorgonzola contro la Giana. Pasquetta in campo per Catanzaro e CrotoneLunedì di Pasquetta con il calcio. In serie B match di cartello al Ceravolo dove il Catanzaro riceverà il Monza, una delle squadre più forti del torneo. I brianzoli che occupano la postazione di vic ... rainews.it Pasqua in campo per Sinner: ottavi di Montecarlo in doppio, ecco con chiIl numero due azzurro vince ancora, avanzando al turno successivo in coppia col belga Zizou Bergs. In singolo esordirà ... tuttosport.com Una Pasquetta all'insegna del sole e del relax per molti salentini e turisti, meta più gettonata il mare. San Cataldo fin dalle prime ore della giornata è stato preso d'assalto da giovani, adulti e famiglie per trascorrere qualche ora spensierata insieme e godersi il facebook