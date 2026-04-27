La squadra ha mantenuto alta la concentrazione e si trova a due partite dalla salvezza matematica, grazie a una serie di risultati positivi. La vittoria contro il Cesena potrebbe rappresentare un passo decisivo, ma già ora la squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. La Carrarese, invece, ha superato le aspettative e si conferma più forte rispetto alla stagione precedente, continuando a sorprendere gli addetti ai lavori.

Salva con due giornate d’anticipo. La Carrarese è riuscita a stupire ancora facendo meglio della passata stagione. In un campionato di serie B addirittura più complesso e competitivo del precedente la squadra di Antonio Calabro ha avuto la bravura e la forza di mantenersi sempre fuori, per tutto l’arco del torneo, dalla zona retrocessione. Domenica, in una giornata sfortunata sotto il profilo del risultato ma che ha ribadito tutta la bontà del collaudato impianto di gioco apuano, è arrivato il verdetto matematico ma ci sarà tempo e modo di festeggiare la salvezza più avanti perché la Carrarese in queste due giornate che restano ha ancora tante cose da fare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I vari scenari in campo. Vincere col Cesena potrebbe cambiare tutto

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