Bologna 1-3 Aston Villa | Bene Tielemans che guida la vittoria dei Villains

Nella partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa, i Villains si sono imposti con un punteggio di 3-1. Tielemans ha segnato un gol e ha fornito assist, contribuendo alla vittoria della squadra inglese. La squadra italiana ha trovato il gol del momentaneo pareggio, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo. La partita si è giocata in un clima di equilibrio fino a metà gara, prima che l’Aston Villa prendesse il sopravvento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 9 aprile 2026, lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna ha ospitato un emozionante incontro di UEFA Europa League. I tifosi si sono radunati per assistere alla sfida tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC, due squadre storiche con ambizioni di avanzare verso le fasi successive del torneo. Questo match rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore a livello europeo. Uno dei giocatori chiave dell’incontro è stato Youri Tielemans, centrocampista dell’Aston Villa, noto per il suo abilità nel passaggio e la visione di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bologna 1-3 Aston Villa: Bene Tielemans, che guida la vittoria dei Villains. L’Aston Villa potrebbe dover vendere Rogers, Tielemans e MartinezRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Bologna paga errori, Aston Villa trionfa e si avvicina alla vittoria in Europa League.Bologna paga errori, Aston Villa trionfa e si avvicina alla vittoria in Europa League. Temi più discussi: VIDEO. Bologna-Aston Villa 1-3: gol e highlights; Bologna-Aston Villa 1-3, highlights: serataccia per Ravaglia; Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3; Bologna, ora è durissima: l'Aston Villa passa 3-1 al Dall'Ara. Bologna 1-3 Aston Villa: Bene Tielemans, che guida la vittoria dei Villains.Uno dei momenti clou del match è stato un break veloce dell’Aston Villa, durante il quale Tielemans ha orchestrato un’azione che ha messo in seria difficoltà la difesa del Bologna. La capacità del ... napolipiu.com Bologna-Aston Villa 1-3: video, gol e highlightsServirà un’impresa al Villa Park per ribaltare l'1-3 subito in casa dal Bologna contro l’Aston Villa. La prestazione della squadra di Italiano è comunque positiva: tre errori pagati a caro prezzo sui ... sport.sky.it Malen in Premier League: comprimario Malen in Serie A: URAGANO È anche nello straordinario rendimento dell'olandese, dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina contro Aston Villa e Crystal Palace, l'indizio sulla distanza tra i due mondi - facebook.com facebook Il rammarico per #Italiano dopo Bologna-Aston Villa 1-3: «Gara fatta bene, ma troppi errori. Loro vinceranno #EuropaLeague». Il tecnico punge i suoi sul terzo gol evitabile: a questi livelli ogni sbavatura si paga. Resta la fiducia per il ritorno: «Si può fare». x.com