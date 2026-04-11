Bologna 1-3 Aston Villa | Bene Tielemans che guida la vittoria dei Villains

Da napolipiu.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa, i Villains si sono imposti con un punteggio di 3-1. Tielemans ha segnato un gol e ha fornito assist, contribuendo alla vittoria della squadra inglese. La squadra italiana ha trovato il gol del momentaneo pareggio, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo. La partita si è giocata in un clima di equilibrio fino a metà gara, prima che l’Aston Villa prendesse il sopravvento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 9 aprile 2026, lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna ha ospitato un emozionante incontro di UEFA Europa League. I tifosi si sono radunati per assistere alla sfida tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC, due squadre storiche con ambizioni di avanzare verso le fasi successive del torneo. Questo match rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore a livello europeo. Uno dei giocatori chiave dell’incontro è stato Youri Tielemans, centrocampista dell’Aston Villa, noto per il suo abilità nel passaggio e la visione di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Bologna 1-3 Aston Villa: Bene Tielemans, che guida la vittoria dei Villains.

L’Aston Villa potrebbe dover vendere Rogers, Tielemans e MartinezRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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