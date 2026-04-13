Il tempo immobile | al Centro d’arte Raffaello una mostra dedicata a Salvador Dalì e Nicholas Stedman

Un ponte tra il Novecento e il contemporaneo, nel segno della memoria e della visione. È il senso della rassegna “Storie e dialoghi”, concepita per celebrare il quarantesimo anno di attività del Centro d’arte Raffaello, che prende il via sabato 11 aprile alle 18 con “Il tempo immobile”, mostra.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il “Centro d’arte Raffaello” spegne 40 candeline con un ciclo di mostre: Dalì e Stedman i protagonisti della primaUn percorso espositivo che mette in dialogo quattro grandi maestri di fama internazionale del Novecento con altrettanti artisti contemporanei del...

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