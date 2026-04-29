Negli ultimi anni, diverse celebrity brand nel settore beauty hanno registrato un crescente interesse online, andando oltre la semplice fama personale. Tra queste, una nota attrice ha sviluppato un impero valutato circa 250 milioni di dollari, distinguendosi da altri marchi di celebrità. Questa tendenza si inserisce in un fenomeno più ampio, in cui i marchi di celebrità si consolidano come veri e propri punti di riferimento nel web.

C’è qualcosa di molto preciso che sta succedendo nel beauty ultimamente: le celebrity brand smettono di sembrare “celebrity brand” e iniziano a diventare vere ossessioni internet. È successo con Rhode, con Rare Beauty, con Cécred. E adesso anche Ashley Tisdale sta entrando ufficialmente in quella conversazione. Solo che la cosa più sorprendente è questa: Being Frenshe, il suo brand wellness lanciato da Target nel 2022, ha appena superato i 250 milioni di dollari di vendite. Numeri enormi, soprattutto per un marchio nato quasi in silenzio, senza il classico hype aggressivo da popstar founder. Ashley Tisdale non voleva più fare beauty (e in realtà con Frenshe ha superato 250 milioni di dollari).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ashley Tisdale ha costruito un impero beauty da 250 milioni di dollari (e no, non è il solito celebrity brand)

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