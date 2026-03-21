Nella polemica sulla bonifica della strada 429, un rappresentante ha dichiarato che si tratta solo di una messa in sicurezza, sottolineando che il Keu rimarrà sotto la strada. Ha aggiunto che sarebbe stato preferibile rimuovere anche un tratto di strada e i rifiuti presenti, ma questa non è stata l’operazione richiesta e auspicata. La discussione continua tra le parti coinvolte.

"Sarebbe stato meglio anche disfare un tratto di strada e togliere di mezzo i rifiuti. Non è l’esito che avevamo chiesto e auspicato". L’Assemblea permanente No Keu di fatto boccia la conclusione della messa in sicurezza sulla Sr 429 bis che è in sostanza la bonifica. Quella lunga fascia impermeabilizzante nera sulla massicciata – sotto la quale ci sono i rifiuti tossici di risulta dell’attività conciaria – ha ormai preso un nome popolare che la identifica al volo: il ’Cerottone’. Ecco che cosa esattamente dice l’Assemblea: "Il processo di messa in sicurezza del Cerottone sulla nuova 429 è stato ultimato. Non è l’esito che avevamo chiesto e auspicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polemica sulla bonifica della 429: "È solo una messa in sicurezza. Il Keu è e resterà sempre là sotto"

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