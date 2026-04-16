Lavori sulla statale 19 delle Calabrie per la nuova pavimentazione | i disagi per gli automobilisti

Da salernotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 20 aprile, lungo la statale 19 delle Calabrie sono ripresi i lavori di asfaltatura e posa della segnaletica orizzontale, dopo la sospensione durante l'inverno a causa delle temperature troppo basse. Le operazioni di manutenzione comportano alcuni disagi per gli automobilisti, con possibili rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Le attività sono volte a migliorare la sicurezza e la qualità della strada.

Riprendono, a partire dal 20 aprile, lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, le attività di nuova pavimentazione e segnaletica orizzontale, interrotte durante il periodo invernale, a causa delle rigide temperature non compatibili con la realizzazione di nuovi asfalti. Nel dettaglio, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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