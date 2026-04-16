Lavori sulla statale 19 delle Calabrie per la nuova pavimentazione | i disagi per gli automobilisti

A partire dal 20 aprile, lungo la statale 19 delle Calabrie sono ripresi i lavori di asfaltatura e posa della segnaletica orizzontale, dopo la sospensione durante l'inverno a causa delle temperature troppo basse. Le operazioni di manutenzione comportano alcuni disagi per gli automobilisti, con possibili rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Le attività sono volte a migliorare la sicurezza e la qualità della strada.

Riprendono, a partire dal 20 aprile, lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, le attività di nuova pavimentazione e segnaletica orizzontale, interrotte durante il periodo invernale, a causa delle rigide temperature non compatibili con la realizzazione di nuovi asfalti. Nel dettaglio, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Statale 19 “delle Calabrie”: completata la nuova rotatoria a Polla, intervento da 1,2 milioni di euroSono stati completati oggi, lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria a Polla, in corrispondenza... Cade un albero sulla carreggiata: chiuso un tratto della statale 19 delle CalabrieStatale 19 Chiusa a Pertosa: Maltempo e la Fragilità del Territorio Salernitano Un tratto della statale 19 delle Calabrie, nei pressi di Pertosa, in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Lavori in stazione a Novara: modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche; Oliveto, Valsassina e lago: le strade Provinciali chiudono per lavori; Lavori di manutenzione, ponte da rinforzare: incontro pubblico sulle modifiche alla viabilità. Lavori lungo la SS 19 delle Calabrie a Polla. Le date di chiusura al transito e le deviazioniLungo la Strada Statale 19 delle Calabrie, a partire da lunedì 20 aprile, Anas riprenderà le attività di nuova pavimentazione e relativa segnaletica orizzontale, interrotte durante il periodo ... ondanews.it Lavori sulla SS19 delle Calabrie: ripartono i cantieri a Polla. Ecco il piano traffico e le deviazioniAl via dal 20 aprile i lavori di nuova pavimentazione sulla SS19 a Polla. Scopri il calendario dei cantieri, le chiusure notturne e i percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti ... infocilento.it La sindaca Silvia Salis a Sampierdarena per seguire i lavori della nuova Zona 30 tra Villa Scassi e via Cantore “La sicurezza stradale è un tema a cui questa giunta tiene molto. Gli incidenti a Genova stanno diminuendo, ma il numero resta ancora troppo alt - facebook.com facebook Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello di #Pesaro dalle ore 22 del 16 aprile alle ore 6 del 17 aprile, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. #autostrade #lavori #autostrada x.com