Macchie scure e aloni di ruggine sulla pietra | Cheli accende il faro sui lavori in piazza Don Minzoni
Il capogruppo consiliare di ModiglianattivAzione ha segnalato problemi relativi ai lavori in corso in piazza Don Minzoni a Modigliana. Secondo quanto riferito, sono visibili macchie scure e aloni di ruggine sulla pietra, segnalando potenziali danni o difetti nei lavori di restauro. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle azioni future.
I lavori di piazza Don Minzoni a Modigliana nel mirino di Adriano Cheli, capogruppo consiliare di ModiglianattivAzione. “A pochi mesi dalla conclusione dei lavori di riqualificazione, sulla nuova pavimentazione in pietra sono comparse numerose macchie scure e aloni di ruggine”, afferma Cheli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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