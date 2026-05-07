Macchie scure e aloni di ruggine sulla pietra | Cheli accende il faro sui lavori in piazza Don Minzoni

Il capogruppo consiliare di ModiglianattivAzione ha segnalato problemi relativi ai lavori in corso in piazza Don Minzoni a Modigliana. Secondo quanto riferito, sono visibili macchie scure e aloni di ruggine sulla pietra, segnalando potenziali danni o difetti nei lavori di restauro. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle azioni future.