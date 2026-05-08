Il dibattito sulla possibile grazia a Nicole Minetti si sta attenuando. Per settimane, si è parlato di questa questione, soprattutto dopo gli articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano che avevano sollevato alcuni dubbi. Tuttavia, non sono stati fatti passi concreti o annunci ufficiali in merito. La vicenda sembra essersi progressivamente raffreddata, senza ulteriori sviluppi recenti.

Negli ultimi giorni si stanno lentamente ridimensionando i dubbi relativi alla grazia concessa a Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia coinvolta nel cosiddetto “caso Ruby” con al centro Silvio Berlusconi. Dubbi che erano stati tirati fuori da un’inchiesta del Fatto Quotidiano, che aveva scritto di presunte irregolarità nelle motivazioni del provvedimento. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva quindi chiesto alla procura di svolgere approfondimenti urgenti, che però per il momento sembrano smentire le ricostruzioni fatte dal giornale. Minetti era stata condannata in via definitiva per peculato e favoreggiamento della prostituzione in due diversi processi, terminati uno nel 2019 e l’altro nel 2021.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando

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