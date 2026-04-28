Nicole Minetti si difende sul caso grazia Meloni sta con Nordio | Mi fido escludo le sue dimissioni

Giorgia Meloni ha dichiarato di fidarsi della posizione del ministro della Giustizia riguardo alla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. La premier ha escluso le dimissioni del ministro, che si è trovato al centro di una discussione dopo il caso legato alla grazia. La questione ha coinvolto il Quirinale, mentre Minetti si è difesa in merito alle accuse e alle procedure relative alla sua richiesta di clemenza.

Giorgia Meloni respinge le ipotesi di dimissioni del guardasigilli Carlo Nordio per la grazia a Nicole Minetti. La presidente del Consiglio ha commentato il caso che vede l’ex consigliera regionale in Lombardia al centro di un intricata disputa tra il Quirinale, il ministero della Giustizia e la procura generale di Milano. “Mi fido del ministro Nordio” ha dichiarato la premier, mentre l’ex igienista mentale si è difesa smentendo le accuse contro di lei emerse nelle ricostruzioni di stampa. Gli accertamenti sulla grazia a Nicole Minetti Travolta dalle richieste di dimissioni di Nordio dalle opposizioni, Giorgia Meloni ha risposto alle domande...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: "Mi fido, escludo le sue dimissioni" Notizie correlate Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Che storia ha Nicole Minetti; Su Minetti pronti a nuove indagini, la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: Non c'erano anomalie. Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: Mi fido, escludo le sue dimissioniGiorgia Meloni ha commentato il caso esploso con il Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti grazia, escludendo ad oggi le dimissioni di Carlo Nordio ... virgilio.it Grazia a Nicole Minetti, Procura e Interpol al lavoro: cosa è emersoUn quadro sintetico delle verifiche giudiziarie e delle repliche pubbliche sul provvedimento di clemenza con riferimento alle informazioni emerse il 28 aprile 2026 ... notizie.it la Repubblica. . Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, a un incontro su memoria e impegno politico all'Università di Palermo, ha parlato a margine anche di Nicole Minetti, finita sotto i riflettori dopo il caso della grazia. "È l'Italia che non vogliamo già dai tempi della - facebook.com facebook "Mi fido del ministro Carlo Nordio": così la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le domandava se si fida del guardasigilli dopo quanto emerso sul caso della grazia a Nicole Minetti. "Escludo le dimissioni" del ministro ha detto ancora la premier, secondo cui x.com