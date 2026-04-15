Le principali borse europee hanno chiuso in modo incerto, con pochi segnali di rialzo, ad eccezione di Francoforte che ha registrato un aumento dello 0,09%. La giornata è stata caratterizzata da un sentiment di prudenza, mentre Wall Street ha mostrato andamenti contrastanti. La cautela degli investitori è stata influenzata dall’attesa di sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nessun dato di rilievo ha determinato mosse significative sui mercati.

Le Borse europee chiudono incerte e per lo più orientate al ribasso eccetto Francoforte (+0,09%). Con Wall Street che si muove contrastata, in attesa di capire se si riaprirà il tavolo dei negoziati fra Usa e Iran, hanno prevalso le vendite. Parigi ha perso lo 0,64% penalizzata anche dal calo dei titoli del lusso Hermès e Kering, Londra ha ceduto lo 0,47 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: in Europa prevale la prudenza, solo Francoforte tiene (+0,09%)

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