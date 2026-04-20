Infortunio Bastoni patto con Chivu | prevale la prudenza ecco quando rientrerà il difensore

L'infortunio di Bastoni ha portato a una decisione cautelativa da parte della dirigenza dell'Inter, che ha deciso di non forzare il ritorno del difensore in vista della prossima partita di Coppa Italia contro il Como. Secondo quanto si apprende, si preferisce mantenere un approccio prudente e affidarsi al parere del tecnico e dello staff medico per stabilire quando sarà possibile il rientro in campo.

di Alberto Petrosilli Infortunio Bastoni, in casa Inter prevarrà la prudenza: il difensore con ogni probabilità salterà la sfida di Coppa Italia con il Como. L’ Inter si prepara alla decisiva sfida di domani contro il Como con estrema cautela. La priorità dello staff tecnico è preservare l’integrità dei propri campioni, evitando ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione e gli impegni internazionali dei calciatori. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Bastoni, difensore ancora a parte per la caviglia, Carlos Augusto scalda i motori per il Como. Secondo il Corriere della Sera, Alessandro Bastoni ha svolto anche ieri una seduta differenziata e con ogni probabilità salterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Bastoni, patto con Chivu: prevale la prudenza, ecco quando rientrerà il difensore Notizie correlate Infortunio Bastoni, le ultimissime sui tempi di recupero del difensore: ecco quando può tornare a disposizioneCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Infortunio Bastoni, il difensore sarà convocato per la trasferta di Firenze? Ecco le ultime sulle sue condizionidi Redazione Inter News 24Infortunio Bastoni, Chivu convocherà il difensore per la trasferta di Firenze? Ecco tutti i dettagli e le ultime sulle sue... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prima vinco, poi forse saluto: tra Bastoni e l'Inter patto di ferro con vista Barcellona; Infortunio Bastoni, l'Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby: ecco quale; Infortunio Bastoni, ecco quando può tornare a disposizione: i tempi. Inter, infortunio Bastoni: gli aggiornamenti sulle sue condizioniAlessandro Bastoni resta in dubbio in casa Inter. La situazione del difensore nerazzurro non è cambiata negli ultimi giorni e il suo rientro continua a essere rimandato. Dopo aver saltato la sfida con ... fantacalcio.it Infortunio Bastoni, difensore ancora ai box: quando può tornare a disposizione di Chivu. Le tempistiche aggiornateInfortunio Bastoni, difensore ancora ai box: quando può tornare a disposizione di Chivu. Le tempistiche aggiornate ... calcionews24.com Infortunio #Bastoni Come sta il difensore dell' #Inter x.com Infortunio #Bastoni Come sta il difensore dell'#Inter - facebook.com facebook