Il capolavoro del barocco senese torna a casa | restituito a Sovicille il dipinto di Domenico Manetti

Dopo trentasei anni, un dipinto di Domenico Manetti viene restituito alla comunità di Sovicille, dove era stato sottratto. Il quadro, considerato un esempio importante dell’arte barocca senese, era stato trafugato e si trovava fuori dal paese da diversi decenni. La restituzione è avvenuta nelle ultime settimane, segnando il ritorno di un’opera che rappresenta un pezzo significativo del patrimonio culturale locale.

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SOVICILLE – Dopo trentasei anni dal furto, un capolavoro del barocco senese torna finalmente a casa. Questa mattina (8 maggio) alla chiesa Maria Santissima di Sovicille, il comandante del nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Firenze ha consegnato ufficialmente al parroco il dipinto Cristo deposto dalla croce, un imponente olio su tela del XVII secolo di Domenico Manetti. L’opera, che misura 246 per 166 centimetri, era stata rubata il 7 maggio 1990. La svolta è arrivata grazie alla Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il database gestito dai carabinieri che ha permesso di incrociare la fotografia del dipinto con quella censita all’epoca della denuncia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il capolavoro del barocco senese torna a casa: restituito a Sovicille il dipinto di Domenico Manetti Notizie correlate Carabinieri, Sovicille: restituito alla Chiesa un dipinto attribuito a Manetti, rubato 36 anni faSOVICILLE (SIENA) – Oggi, 8 maggio 2026, durante una cerimonia celebrata presso la Chiesa Maria Santissima di Sovicille (SI), il Comandante del... Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990Sovicille (Siena), 8 maggio 2026 – Il dipinto attribuito a Domenico Manetti e raffigurante Cristo deposto dalla croce era stato rubato nel 1990.