Carabinieri Sovicille | restituito alla Chiesa un dipinto attribuito a Manetti rubato 36 anni fa

Il 8 maggio 2023, presso la chiesa Maria Santissima di Sovicille, si è svolta una cerimonia di restituzione di un dipinto rubato 36 anni fa. Il quadro, attribuito a un artista del XIX secolo, è stato consegnato al parroco reggente dal comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze. La consegna si inserisce nelle attività di recupero e tutela dei beni culturali svolte dalle forze dell'ordine.

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SOVICILLE (SIENA) – Oggi, 8 maggio 2026, durante una cerimonia celebrata presso la Chiesa Maria Santissima di Sovicille (SI), il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze ha consegnato al Parroco reggente un dipinto, olio su tela, del sec. XVII raffigurante “Cristo deposto dalla croce” (cm. 246×166). Il dipinto, attribuito a Domenico Manetti (1609-1663), pittore italiano del periodo barocco ed esponente di spicco della scuola senese del XVII sec., veniva sequestrato dopo una verifica dell’opera attraverso la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Carabinieri, Sovicille: restituito alla Chiesa un dipinto attribuito a Manetti, rubato 36 anni fa Notizie correlate Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990Sovicille (Siena), 8 maggio 2026 – Il dipinto attribuito a Domenico Manetti e raffigurante Cristo deposto dalla croce era stato rubato nel 1990. Un dipinto attribuito ad Antonello da Messina verrà battuto all'asta, proposta una raccolta firme per portarlo in cittàL'opera in questione è denominata "Viso di un giovane santo" e sarà venduta il 16 giugno a Parigi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990Attribuito a Domenico Manetti (1609-1663) e raffigurante Cristo deposto dalla croce è stato rintracciato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze ... lanazione.it Restituito alla chiesa a Sovicille un dipinto del Seicento rubato nel 1990I Carabinieri TPC riconsegnano un’opera attribuita a Domenico Manetti grazie alla banca dati dei beni culturali trafugati ... gonews.it