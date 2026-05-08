Il calciatore si prepara a tornare a Napoli questa estate dopo un prestito al Wolfsburg. Durante il periodo in Germania, ha disputato complessivamente undici partite, senza segnare né fornire assist. I problemi fisici hanno inciso sulla sua continuità, impedendogli di mostrare il suo potenziale. Il futuro nel club napoletano resta da definire, mentre si valuta la sua posizione in rosa.

Jesper Lindstrom torna al Napoli dopo il prestito al Wolfsburg con un bilancio disastroso: undici presenze totali, zero gol, zero assist e problemi fisici ricorrenti. Lindstrom al Wolfsburg: il fallimento della Bundesliga. La stagione in Germania è stata un’esperienza che il danese preferisce dimenticare. Arrivato in prestito nell’estate 2025 con l’obiettivo di rilanciarsi dopo l’annata deludente all’Everton, Lindstrom ha trovato solo ostacoli. Gli infortuni agli adduttori e all’inguine lo hanno bloccato ripetutamente, costringendolo a saltare partite decisive. Quando ha calcato il campo, il minutaggio è stato ridotto a spezzoni insignificanti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il calciatore ritornerà a Napoli questa estate: futuro incerto per lui

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