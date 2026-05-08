Il Bullismo non va in vacanza | studenti incontrano poliziotti e carabinieri
Venerdì 8 maggio, presso la Sala De Andrè del centro polifunzionale di Latiano, gli studenti di prima media dell’Istituto comprensivo locale hanno partecipato a un incontro con rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e un avvocato. La mattinata è stata dedicata a temi legati al bullismo, con un focus sulla prevenzione e sulla tutela dei giovani. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le figure coinvolte nella lotta contro il fenomeno.
LATIANO - Nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, presso la "Sala De Andrè" del centro polifunzionale del Comune di Latiano, gli alunni di prima media del locale Istituto comprensivo, hanno incontrato le rappresentanti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, unitamente all'avvocato.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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