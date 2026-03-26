I Carabinieri stanno portando avanti un ciclo di incontri nelle scuole della provincia di Pordenone, coinvolgendo circa 200 studenti. Le sessioni sono dedicate all’educazione alla legalità e affrontano temi come violenze, bullismo e rischi legati al mondo online. L'iniziativa si svolge nelle diverse scuole della zona e mira a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti e sui pericoli presenti nella società.

Prosegue nelle scuole della provincia di Pordenone il ciclo di incontri dedicato all’educazione alla legalità, promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Lo scorso 20 marzo, i militari della Compagnia di Pordenone hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di Cordenons per una giornata di confronto e sensibilizzazione sui temi del bullismo, del cyberbullismo e delle dipendenze. A dialogare con i ragazzi sono stati il capitano Danilo Passi, comandante della Compagnia di Pordenone, e il luogotenente carica speciale Gennaro Salzano, comandante della Stazione di Cordenons. Nella prima parte della mattinata, rivolta a circa duecento studenti delle classi prime e seconde, l’incontro si è concentrato sulle dinamiche legate al bullismo tradizionale e a quello online. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Violenze, bullismo e pericoli online: i carabinieri incontrano 200 studenti

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