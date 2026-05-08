Il club di calcio ha annunciato di aver aperto un’indagine interna in seguito alle notizie circolate sui social riguardanti l’ex giocatore, che avrebbe tentato di adescare una ragazza di quindici anni. La società ha precisato di voler fare chiarezza sulla vicenda e si riserva di fornire aggiornamenti una volta concluse le verifiche. Nel frattempo, il giocatore non figura più tra i membri della rosa.

Il Bournemouth ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia che Alex Jimenez, ex Milan, non sarà convocato per il prossimo match di premier a causa delle notizie che stanno circolando sui social. Le notizie fanno riferimento ad uno scambio di messaggi che il calciatore 21enne ha avuto con una ragazza minorenne (pare 15 anni) con l'intenzione di adescarla. Circolano immagini di screenshot attribuiti al calciatore Jimenez avrebbe cercato di convincere la ragazza a un appuntamento. In particolare lei scrive: "Non conta che io abbia 15 anni?" e lui risponde "certo che mi importa ma mi piacciono le ragazze giovani. Non sono mai stato con una ragazza di 15 anni".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bournemouth ferma l'ex Milan Jimenez: avrebbe cercato di adescare una quindicenne

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