Mantova a Bolzano per blindare la salvezza | contro il Sudtirol è quasi una finale

Il Mantova si prepara per una sfida importante contro il Sudtirol, considerata quasi una finale per la corsa alla salvezza. La squadra arriva dopo una sconfitta in casa contro l’Avellino, che ha complicato la posizione in classifica. La partita si gioca a Bolzano, con l’obiettivo di ottenere punti utili per migliorare la propria situazione. La gara si presenta come un momento decisivo per il proseguimento del campionato.

Mantova, 24 aprile 2026 – La sconfitta interna con l’Avellino ha complicato (in modo significativo) le cose per il Mantova. La salvezza sembrava ormai a portata di mano per la squadra di mister Modesto che, invece, a questo punto, dovrà conquistarla in queste ultime tre giornate. Calendario e numeri della classifica alla mano, la formazione biancorossa, attualmente, gode di quattro punti di vantaggio sulla zona play out e naviga a quota 40 in nutrita compagnia. Un margine che diventa però meno rassicurante se si considera che nelle ultime due giornate i virgiliani dovranno vedersela con Monza e Frosinone, i n piena lotta per c onquistare la promozione diretta in serie A.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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