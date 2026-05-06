Catanzaro-Bari venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Ai pugliesi serve almeno un punto per i playout
Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Catanzaro e Bari. La squadra pugliese, con una vittoria o anche un pareggio, garantisce la permanenza ai playout, dopo aver ottenuto un risultato importante contro l’Entella. Le formazioni, le quote e i convocati sono già stati annunciati, mentre si attende di scoprire le scelte tecniche e le possibili strategie per questa partita decisiva.
Tra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i playout. La squadra di Aquilani invece ha saggiato già la forza del Palermo nell’ultimo turno e aspetta gli ultimi 90 minuti per conoscere la sua rivale al primo turno dei playoff, in una tonnara che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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