Catanzaro-Bari venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Ai pugliesi serve almeno un punto per i playout

Da infobetting.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Catanzaro e Bari. La squadra pugliese, con una vittoria o anche un pareggio, garantisce la permanenza ai playout, dopo aver ottenuto un risultato importante contro l’Entella. Le formazioni, le quote e i convocati sono già stati annunciati, mentre si attende di scoprire le scelte tecniche e le possibili strategie per questa partita decisiva.

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catanzaro bari venerd236 08 maggio 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici convocati ai pugliesi serve almeno un punto per i playout
© Infobetting.com - Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ai pugliesi serve almeno un punto per i playout

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