Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Catanzaro e Bari. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i convocati sono stati resi noti. Il Bari, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro l’Entella, ha bisogno di almeno un punto per assicurarsi la partecipazione ai playout. La squadra pugliese affronta la trasferta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Tra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i playout. La squadra di Aquilani invece ha saggiato già la forza del Palermo nell’ultimo turno e aspetta gli ultimi 90 minuti per conoscere la sua rivale al primo turno dei playoff, in una tonnara che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ai pugliesi serve almeno un punto per i playout

Notizie correlate

Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ai pugliesi serve almeno un punto per i playoutTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i...

Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: CATANZARO - BARI, LE INFO PER LA PREVENDITA; Pronostico Catanzaro-Bari analisi, quote e consigli; Catanzaro–Bari e play-off: al via la doppia prevendita al Ceravolo; Catanzaro-Bari 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche.

Catanzaro-Bari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Catanzaro-Bari di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari – PROBABILI FORMAZIONILa squadra di Aquilani vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi prima della sfida secca del 12 maggio. Iemmello non convocato ... corrieredellacalabria.it

Telesveva. . +++NUOVA "ABBUFFATA" DI CALCIO GIOCATO IN ARRIVO: BARI STASERA A CATANZARO ALMENO PER BLINDARE I PLAYOUT, BISCEGLIE DOMANI A TERAMO NELLA FINALE DI COPPA ITALIA DILETTANTI CONTRO IL MONTECCHIO G - facebook.com facebook

#LNPB #SerieBKT // 38a gior. Catanzaro-Bari : 26 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7150-l… sscalciobari.it/it/news/7150-l… x.com