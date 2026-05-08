Identità ricerca e ospitalità La nuova vita di chef De Santis al Grand Hotel Flora di Roma

Lo chef De Santis ha lasciato Firenze per trasferirsi a Roma, portando con sé due stelle Michelin e un’esperienza consolidata nel mondo della cucina. Ora ha iniziato una nuova fase lavorativa presso il Grand Hotel Flora, dove ha iniziato a proporre le sue creazioni. La sua scelta di cambiare città e ambiente segna un passo importante nella sua carriera, tra ricerca e ospitalità.

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di Riccardo Galli Da Firenze a Roma. Con due stelle Michelin nel bagaglio e la soddisfazione e l’orgoglio di essere al nastro di partenza di una nuova avventura tutta da vivere e ovviamente assaporare. Dal Rinascimento fiorentino alla via della Dolce Vita romana. Storia a suo modo unica e da raccontare quella dello chef Rocco De Santis che arriva al Grand Hotel Flora di via Veneto a Roma dopo una lunga esperienza nell’alta ristorazione e negli hotel di lusso. Classe ’79, di Salerno, De Santis, dopo gli anni trascorsi a Firenze dove ha raggiunto, presso il Santa Elisabetta, il traguardo delle due stelle Michelin (la prima è del novembre 2019 per l’inserimento in guida 2020 e la seconda del novembre 2020 per l’inserimento in guida 2021) è pronto ora portare la sua cucina stellata nella Capitale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Identità, ricerca e ospitalità. La nuova vita di chef De Santis al Grand Hotel Flora di Roma Notizie correlate Food, al Grand Hotel Flora di Roma arriva lo chef Rocco De Santis(Adnkronos) – Rocco De Santis è il nuovo Executive chef del Grand Hotel Flora di Roma. Leggi anche: Uno chef stellato a Via Veneto, Rocco De Santis al Grand Hotel Flora Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Identità, ricerca e ospitalità. La nuova vita di chef De Santis al Grand Hotel Flora di Roma; L’Umbria perde Meunier: chiude a Corciano una delle pizzerie più celebrate; Capri, Sng Hotels porta Pazziella nella Luxury Collection di Marriott. Identità, ricerca e ospitalità. La nuova vita di chef De Santis al Grand Hotel Flora di Romadi Riccardo Galli Da Firenze a Roma. Con due stelle Michelin nel bagaglio e la soddisfazione e l’orgoglio di essere ... quotidiano.net Sorrento, riapre il Grand Hotel Flora tra design e ospitalità contemporaneaOSPITALITÀ E TURISMO - Da aprile 2026, Sorrento accoglie una nuova proposta nel panorama dell’ospitalità della Costiera. Il Grand Hotel Flora riapre come design hotel quattro stelle, completamente ... horecanews.it Diamo il benvenuto a Rocco De Santis. Chef protagonista della gastronomia italiana, porta al Grand Hotel Flora una visione raffinata e contemporanea, dove l’anima del Mediterraneo incontra il rigore della tecnica francese. Un nuovo capitolo prende forma, tr facebook