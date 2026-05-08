Identità ricerca e ospitalità La nuova vita di chef De Santis al Grand Hotel Flora di Roma

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef De Santis ha lasciato Firenze per trasferirsi a Roma, portando con sé due stelle Michelin e un’esperienza consolidata nel mondo della cucina. Ora ha iniziato una nuova fase lavorativa presso il Grand Hotel Flora, dove ha iniziato a proporre le sue creazioni. La sua scelta di cambiare città e ambiente segna un passo importante nella sua carriera, tra ricerca e ospitalità.

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di Riccardo Galli Da Firenze a Roma. Con due stelle Michelin nel bagaglio e la soddisfazione e l’orgoglio di essere al nastro di partenza di una nuova avventura tutta da vivere e ovviamente assaporare. Dal Rinascimento fiorentino alla via della Dolce Vita romana. Storia a suo modo unica e da raccontare quella dello chef Rocco De Santis che arriva al Grand Hotel Flora di via Veneto a Roma dopo una lunga esperienza nell’alta ristorazione e negli hotel di lusso. Classe ’79, di Salerno, De Santis, dopo gli anni trascorsi a Firenze dove ha raggiunto, presso il Santa Elisabetta, il traguardo delle due stelle Michelin (la prima è del novembre 2019 per l’inserimento in guida 2020 e la seconda del novembre 2020 per l’inserimento in guida 2021) è pronto ora portare la sua cucina stellata nella Capitale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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