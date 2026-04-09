Uno chef stellato a Via Veneto Rocco De Santis al Grand Hotel Flora

A Roma, presso il Grand Hotel Flora di via Vittorio Veneto, è arrivato un nuovo executive chef. Si tratta di un professionista campano nato nel 1979, che ha ottenuto due stelle Michelin a Firenze. La sua nomina segna un nuovo capitolo per l’alta cucina della capitale. La sua esperienza e le sue competenze sono ora al servizio di questa struttura di lusso.

AGI - Roma si arricchisce di un nuovo protagonista dell' alta cucina. Rocco De Santis, chef campano classe '79 con due stelle Michelin conquistate a Firenze, è il nuovo Executive Chef del Grand Hotel Flora di via Vittorio Veneto. Dall'8 aprile è alla guida del progetto di ristorazione dell'albergo, che culminerà questa estate con la riapertura del Rooftop al settimo piano, dopo un importante restyling firmato dallo studio newyorkese Tihany Design — lo stesso che ha curato progetti per ristoranti tre stelle come Daniel a New York e Per Se di Thomas Keller. Al piano più alto dell'hotel nasceranno due realtà distinte, entrambe sotto... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uno chef stellato a Via Veneto, Rocco De Santis al Grand Hotel Flora Food, al Grand Hotel Flora di Roma arriva lo chef Rocco De Santis(Adnkronos) – Rocco De Santis è il nuovo Executive chef del Grand Hotel Flora di Roma. Santa Elisabetta cerca executive chef su LinkedIn: che è successo a Rocco De Santis?Santa Elisabetta cerca un nuovo chef: la sfida di Firenze dopo l’addio di Rocco De Santis Il rinomato ristorante Santa Elisabetta di Firenze, unico... Argomenti più discussi: Uno chef stellato a Eataly Lingotto: Gianluca Renzi protagonista di Giovani Talenti :: Segnalazione a Torino; Chef: Roma brilla sempre di più, arriva Carlo Cracco; Le eccellenze del Piemonte in piazza Vittorio Veneto: torna il Mercatino Regionale l'11 e il 12 aprile. A Firenze, con fra’ Angelico e uno chef stellatoUn faccia a faccia con uno dei protagonisti della Firenze rinascimentale. Ma anche un pranzo «stellato» e un tuffo in uno dei luoghi più belli di Firenze, il Convento di San Marco. Una «giornata ... corriere.it I grandi alberghi, costruiti lungo via Veneto, miravano al turismo di alto livello, e ai contatti diplomatici, che la nuova capitale del Regno stava attirando in città. Nel 1890 iniziò la costruzione dei palazzi e degli hotel lungo la strada, ma il decollo di queste attività - facebook.com facebook