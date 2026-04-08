Food al Grand Hotel Flora di Roma arriva lo chef Rocco De Santis

Dal 8 aprile, lo chef Rocco De Santis assume il ruolo di Executive chef al Grand Hotel Flora di Roma. La sua nomina coincide con l’avvio del nuovo progetto di ristorazione dell’albergo, che sarà inaugurato questa estate con la riapertura del Rooftop al settimo piano, dopo lavori di ristrutturazione. La struttura si prepara a offrire una nuova esperienza culinaria con questa rinnovata proposta.

(Adnkronos) – Rocco De Santis è il nuovo Executive chef del Grand Hotel Flora di Roma. Da oggi, 8 aprile, sarà alla guida del nuovo progetto di ristorazione dell’albergo che prenderà ufficialmente il via questa estate con la riapertura del Rooftop al 7° piano dopo un’importante ristrutturazione. Lo chef De Santis, che ha già conquistato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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