La Stroke Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha ottenuto il massimo riconoscimento europeo, il livello Diamond, per la gestione dell’ictus cerebrale. Si tratta di una certificazione che attesta l’eccellenza delle procedure e dell’assistenza fornita in questo reparto. L’accreditamento rappresenta un traguardo importante per la struttura, riconoscendo la qualità delle cure offerte ai pazienti con questa patologia.

La Stroke Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha raggiunto l’apice della classificazione europea per la gestione dell’ictus cerebrale. Durante il congresso annuale della Italian Stroke Association, tenutosi a Roma tra il 16 e il 18 aprile 2026, il centro romano è stato insignito dei riconoscimenti Platinum e Diamond all’interno del programma Angels, coordinato dalla European Stroke Organisation. Il prestigioso tributo alla qualità clinica è stato consegnato al dottor Pietro Caliandro, rappresentante della UOC Neurologia, durante i lavori del meeting scientifico nazionale. Il riconoscimento arriva alla struttura coordinata dal dottor Giacomo Della Marca, evidenziando un modello assistenziale che si inserisce nel percorso dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia guidata dal professor Paolo Calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ictus: il Gemelli conquista il massimo grado europeo Diamond

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