IBI 26 | Cocciaretto è super ora la sfida a Swiatek
Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’americana Emma Navarro, ottenendo la sua prima qualificazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria per la tennista italiana, che ora si prepara ad affrontare la sfidante polacca Swiatek. La tennista italiana ha dimostrato solidità e determinazione durante l’incontro, segnando un passo importante nel torneo.
Elisabetta Cocciaretto batte l'americana Emma Navarro e per la prima volta in carriera approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra vince il suo match in un'ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-3. Primo set in controllo per l'italiana numero 41 del ranking che.🔗 Leggi su Romatoday.it
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