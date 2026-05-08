IBI 26 | Cocciaretto è super ora la sfida a Swiatek

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’americana Emma Navarro, ottenendo la sua prima qualificazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria per la tennista italiana, che ora si prepara ad affrontare la sfidante polacca Swiatek. La tennista italiana ha dimostrato solidità e determinazione durante l’incontro, segnando un passo importante nel torneo.

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Elisabetta Cocciaretto batte l'americana Emma Navarro e per la prima volta in carriera approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra vince il suo match in un'ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-3. Primo set in controllo per l'italiana numero 41 del ranking che.🔗 Leggi su Romatoday.it

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