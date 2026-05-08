IBI 26 | Cocciaretto è super ora la sfida a Swiatek

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’americana Emma Navarro, ottenendo la sua prima qualificazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con una vittoria per la tennista italiana, che ora si prepara ad affrontare la sfidante polacca Swiatek. La tennista italiana ha dimostrato solidità e determinazione durante l’incontro, segnando un passo importante nel torneo.

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Elisabetta Cocciaretto batte l'americana Emma Navarro e per la prima volta in carriera approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra vince il suo match in un'ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-3. Primo set in controllo per l'italiana numero 41 del ranking che.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Madrid WTA: Paolini e Cocciaretto nel mirino di Sabalenka e SwiatekIl tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione si è delineato questa domenica sera a Madrid, rivelando un disegno che mette subito in... IBI 26, Arnaldi in rimonta e sotto la pioggia supera De MinaurUno stoico Matteo Arnaldi batte sotto la pioggia alla Bnp Paribas Arena l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking, vincendo per 4-6, 7-6,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; IBI 26, oggi 7 italiane in campo: ora Stefanini-Ostapenko live in tv; IBI 26 su SuperTennis: ora LIVE Cocciaretto-Navarro; Internazionali BNL d'Italia, 2° T: highlights Paolini-Jeanjean. Cocciaretto: Quando studio gioco meglio. Prima della BJK Cup ho dato un esame: diritto penale, 26C’è una foto Polaroid che vale forse più di mille trofei. È quella che Elisabetta Cocciaretto conserva come ricordo più bello del trionfo azzurro in Billie Jean King Cup. Nell’intervista a Fanpage.it, ... fanpage.it Signore e Signori, Elisabetta “Navarro Prima Te Sgamo E Poi Te Sgarro” Cocciaretto sbarca ar terzo turno e illumina ancora più d’azzurro er cielo de Roma E adesso andiamo a Musettareee - facebook.com facebook Cocciaretto infiamma il centrale Elisabetta Cocciaretto batte Emma Navarro in due set (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera accede al terzo round degli Internazionali d'Italia. Ora per lei la super sfida contro Iga Swiatek, per rifarsi della sconfitta proprio x.com