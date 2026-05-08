IBI 26 Arnaldi in rimonta e sotto la pioggia supera De Minaur

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo alla BNP Paribas Arena, Matteo Arnaldi ha affrontato e superato sotto la pioggia l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del mondo. La partita, durata quasi tre ore, si è conclusa con la vittoria di Arnaldi in tre set, dopo aver perso il primo. Arnaldi ha vinto il secondo set al tiebreak e ha chiuso nel terzo set, riuscendo a risalire dopo aver perso il primo parziale.

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Uno stoico Matteo Arnaldi batte sotto la pioggia alla Bnp Paribas Arena l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking, vincendo per 4-6, 7-6, 6-4 una partita durata 2 ore e 56 minuti. Un successo in rimonta per il tennista ligure che ribalta il pronostico che lo vedeva sfavorito. La partita.🔗 Leggi su Romatoday.it

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