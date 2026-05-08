IBI 26 Arnaldi in rimonta e sotto la pioggia supera De Minaur

Nel torneo alla BNP Paribas Arena, Matteo Arnaldi ha affrontato e superato sotto la pioggia l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del mondo. La partita, durata quasi tre ore, si è conclusa con la vittoria di Arnaldi in tre set, dopo aver perso il primo. Arnaldi ha vinto il secondo set al tiebreak e ha chiuso nel terzo set, riuscendo a risalire dopo aver perso il primo parziale.

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