Madrid WTA | Paolini e Cocciaretto nel mirino di Sabalenka e Swiatek

Il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione a Madrid è stato definito questa sera, con le teste di serie che affronteranno avversarie di rilievo. Tra le italiane in campo, Paolini e Cocciaretto si preparano a sfide contro giocatrici di alto livello come Sabalenka e Swiatek. La giornata ha mostrato un quadro di partite che promettono sfide intense e incontri di grande spettacolo.

Il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione si è delineato questa domenica sera a Madrid, rivelando un disegno che mette subito in luce le sfide più dure per le protagoniste. Il torneo spagnolo, nato nel 2009 con il passaggio della manifestazione dall’indoor alla terra battuta, presenta un mix di stelle consolidate e giovani ambizioni, con una storia recente che vede i match decisivi disputarsi spesso al terzo set, come accaduto nella finale tra Swiatek e Sabalenka del 2024. L’ostacolo gigante per Jasmine Paolini e la strada di Cocciaretto. Per l’azzurra Jasmine Paolini, il sorteggio di Madrid si conferma una sfida di altissimo livello fin dai primi passi sul rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid WTA: Paolini e Cocciaretto nel mirino di Sabalenka e Swiatek Notizie correlate Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona SwiatekEmerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Roma 2026: Sabalenka e Swiatek sfidano Paolini nel tabellone WTARoma accoglie le migliori tenniste del mondo per gli Internazionali d’Italia 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ranking WTA: Paolini sempre 8ª, vola Pigato. Guida Sabalenka; Ranking WTA: la situazione dopo il Wta 500 di Linz; Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta; Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis. Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona SwiatekEmerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Torneo nato assieme allo spostamento ... oasport.it WTA Madrid, il tabellone: Paolini nel quarto di SabalenkaTennis - WTA | Anche Iga Swiatek nella parte alta con Paolini e Aryna Sabalenka. Jasmine esordirà al secondo turno contro Siegemund o Begu ... ubitennis.com Madrid, tabellone e incognite: Sinner testa di serie in un Masters senza Alcaraz e Djokovic facebook #Sinner punta Madrid: "Il lavoro continua". Allenamento a Montecarlo, attesa in Spagna per Jannik x.com