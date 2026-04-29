Eventi a Napoli appuntamenti da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026

A Napoli e in Campania, il weekend dal 1 al 3 maggio 2026 si presenta ricco di appuntamenti e iniziative. Durante questi tre giorni si svolgeranno visite guidate, spettacoli teatrali, mostre e concerti. Saranno aperti musei e ci saranno anche proiezioni di film nelle sale cinematografiche della zona. Sono previste diverse attività culturali e ricreative che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. COMICON Napoli 2026 annuncia numerosi nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il leggendariomangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga,manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime. Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 Notizie correlate Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 9 a domenica 12 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei,... Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 17 a domenica 18 aprile 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maggio dei Monumenti 2026; Cosa fare a Napoli dal 20 al 25 aprile 2026: eventi, mostre e concerti; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 24 a domenica 26 aprile; Gli eventi in programma a Napoli per il 25 aprile 2026, Festa della Liberazione. Vedi Napoli e poi mangia: gli ultimi tre appuntamenti in rassegna dall'1 al 3 maggioUltimi tre appuntamenti per la quarta edizione di Vedi Napoli e poi Mangia, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività ... ilmattino.it Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Emozioni ... 2anews.it Max Grillo a Napoli Capitale - ll podcast identitario di Vesuviolive.it - facebook.com facebook "Il #Liverpool piomba su #Beukema del #Napoli, lo vuole #Slot: le cifre dell'operazione" x.com