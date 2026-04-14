Domenica 19 aprile terza edizione del Festival della mitologia a Villa Arconati

Domenica 19 aprile si terrà la terza edizione del Festival della mitologia a Villa Arconati, in provincia di Milano. L’evento si svolge dopo le edizioni degli anni passati, che hanno riscosso un buon riscontro di pubblico. La manifestazione prevede diverse attività legate alle storie e ai personaggi della mitologia, con appuntamenti in programma durante tutta la giornata. L’ingresso è previsto senza prenotazione e l’evento si svolge all’aperto.

Bollate (Milano), 14 aprile 2026 – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, domenica 19 aprile torna in Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, il “Festival della mitologia” organizzato dalla Fondazione Augusto Rancilio con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, per raccontare, discutere e dialogare di ciò che il "mito" ha ancora da dirci al giorno d'oggi. "Il Mito è guardare il mondo con altri occhi" è il tema di questa edizione che, "mette in luce non solo i miti che hanno fondato e formato la nostra cultura umanistica – spiega il direttore artistico Finazzer Flory - ma anche i falsi miti ovvero pregiudizi e stereotipi su cui si alimentano pseudo conoscenze e non di rado fake news.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Domenica 19 aprile terza edizione del Festival della mitologia a Villa Arconati Torna a Villa della Regina “Musica Regina in Villa”: la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Villa della Regina ospita la quinta edizione del “Musica Regina in Villa” International Music Festival, manifestazione... Festival di Villa Arconati. Da Arisa ai Gipsy Kings. La calda estate in musicaDal festival di Sanremo a quello di Villa Arconati, Arisa è una delle protagoniste della 38esima edizione del festival che ormai da quasi quattro... Festival della Fiaba - facebook.com facebook Democrazia, giustizia e futuro al centro del Festival della pace 2026 x.com