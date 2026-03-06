Durante il weekend del 7 e 8 marzo si svolgerà la ventottesima giornata di Serie A con tutte le squadre in campo, mentre nel resto d’Europa si disputeranno le partite di FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Sono in programma incontri di rilievo nei principali campionati europei, con partite che coinvolgeranno numerose squadre di vertice. Le gare si svolgeranno in diverse città europee, con squadre italiane e straniere impegnate nelle rispettive competizioni.

I pronostici del weekend, ventottesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Chelsea e Leeds in FA Cup, Juventus e Bologna in Serie A contro le ultime della classe Pisa e Verona, e per il Lens contro il Metz. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Newcastle-Manchester City, Fortuna Sittard-Telstar, Friburgo-Bayer Leverkusen, NEC-Volendam e Tolosa-Marsiglia. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri

