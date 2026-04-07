Prezzi delle case a Livorno servono in media 2.179 euro al metro quadro | il report e dove conviene acquistare

A Livorno, il prezzo medio al metro quadro delle abitazioni si attesta a circa 2.179 euro, secondo un report recente. La provincia si colloca al terzo posto nella classifica delle zone più costose, preceduta da Lucca e Firenze. Il dato evidenzia le variazioni di prezzo tra le diverse aree della regione e indica dove gli acquirenti potrebbero trovare offerte più vantaggiose.

I dati sono stati elaborati da Idealista e riguardano gli appartamenti non di nuova costruzione ma "usati". I numeri per quanto riguarda la provincia Lucca, Firenze e poi Livorno. Il territorio della nostra provincia si stabilisce al terzo gradino del podio per costo al metro quadro delle case, con 2.558 euro. Sono i dati emersi nell'ambito del report elaborato da Idealista in merito alle case “usate”, non dunque quelle di nuova costruzione, che evidenzia una sostanziale stabilità dei prezzi per quanto riguarda Livorno, data la variazione mensile di -0,1%. Segno in positivo, invece, a livello trimestrale (+1% rispetto a febbraio) e +6% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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