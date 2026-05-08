I prestiti in casa Inter verranno definiti a breve | le situazioni di Asllani e Palacios

L'Inter sta per definire i dettagli sui prestiti di Asllani e Palacios. Le trattative riguardano le modalità di trasferimento dei due giocatori in prestito, con le decisioni che saranno comunicate a breve. La società sta portando avanti le pratiche amministrative necessarie per completare le operazioni. Non sono ancora stati resi noti eventuali dettagli sui termini o le durate dei prestiti.

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