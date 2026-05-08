i migliori indirizzi dove mangiare davvero bene al lido di venezia

Il Lido di Venezia, isola stretta tra il mare e la città, è noto soprattutto per il suo famoso festival cinematografico. Tuttavia, offre anche una vasta scelta di ristoranti e trattorie dove si può gustare cucina locale e internazionale. Tra queste, alcune si distinguono per la qualità dei piatti e l’attenzione ai dettagli, attirando sia residenti che visitatori alla ricerca di un buon pasto in un’atmosfera autentica.

Isola sottile sospesa tra Adriatico e Venezia, ogni anno il Lido di Venezia torna sotto i riflettori con eventi e appuntamenti legati alla Biennale Arte, e non solo, senza però perdere quell’allure rilassata fatta di hotel storici, ville liberty, spiagge dorate e viali alberati da percorrere in bicicletta. Ma seduce anche a tavola, con una scena gastronomica sempre più vivace che intreccia tradizione lagunare e indirizzi dal respiro contemporaneo. Tra bacari frequentati dai veneziani, tavole affacciate sull’acqua e ristoranti fine dining dal respiro internazionale, il Lido racconta la sua identità attraverso sapori che profumano di laguna. Su tutti un must le sarde in saor, il baccalà mantecato, le moeche, le polpette e gli impeccabili crudi di pesce.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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