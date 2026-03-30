i migliori indirizzi dove mangiare e bere a madrid

A Madrid, le abitudini culinarie prevedono cene generalmente tardive e frequenti momenti di brindisi accompagnati da conversazioni ad alta voce. La città si distingue per la qualità delle proposte gastronomiche e per l’atmosfera conviviale che caratterizza i locali, rendendo l’esperienza di mangiare e bere un momento di socializzazione e piacere condiviso.

La cucina castigliana, solida e rassicurante, viene reinterpretata con approccio moderno, mentre gli ingredienti del mondo trovano spazio accanto a jamón iberico, pescato galiziano e ortaggi delle campagne madrileñe. Il vero trend? L’ibridazione. Madrid è diventata il punto d’incontro tra Asia e Mediterraneo, tra Nord Europa e America Latina, c'è tutto e di qualità. Le cucine si contaminano, i menu non solo delle insegne fine dining si fanno narrativi, i cocktail diventano cultura liquida. Nei quartieri di Malasaña, Chueca e Barrio de las Letras si aprono locali dal design audace, mentre nel cuore più istituzionale della città l’alta ristorazione si fa sempre più interessante e internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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