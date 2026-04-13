I migliori mercati dove mangiare in Europa | dalla Boqueria di Barcellona al Borough Market di Londra

I mercati europei rappresentano da secoli punti di riferimento per cittadini e visitatori, offrendo un’ampia varietà di prodotti alimentari e specialità locali. Tra i più noti ci sono quello di Barcellona, famoso per la sua grande varietà di frutta, verdura e pesce, e il mercato di Londra, noto per l’offerta di prodotti freschi e street food. Questi spazi sono spesso considerati tappe obbligatorie per chi desidera scoprire le tradizioni gastronomiche delle diverse città.

I mercati sono un luogo di incontro che da secoli accompagna i cittadini e i turisti in percorsi gastronomici autentici e personalizzati. Tra tradizioni e ingredienti rari, in Europa non mancano luoghi davvero incredibili: Borough Market di Londra, Vucciria di Palermo e Les Halles de Lyon sono solo alcuni dei mercati da scoprire.🔗 Leggi su Fanpage.it Cos’è il Borough Market, il cuore gastronomico di Londra dove Kate ha fatto il cappuccinoIl cappuccino preparato dalla principessa Catherine a Borough Market ha fatto rapidamente il giro dei social. I migliori indirizzi dove mangiare e bere a MadridLa cucina castigliana, solida e rassicurante, viene reinterpretata con approccio moderno, mentre gli ingredienti del mondo trovano spazio accanto a...