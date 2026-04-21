Palestra Coni il Comune di Frosinone | Ritardi imputabili a Sport e Salute
Il Comune di Frosinone ha diffuso una nota ufficiale in merito alla situazione della Palestra Coni, situata in Piazza Martiri Vallerotonda nella zona di Mola Vecchia. La comunicazione specifica che i ritardi nella gestione dell’impianto sono attribuibili a Sport e Salute, in relazione all’Accordo di Collaborazione tra Regione Lazio, Comune e la stessa ente sportivo. La nota mira a chiarire le responsabilità nei tempi di intervento e gestione dell’impianto.
L’amministrazione comunale di Frosinone interviene con una nota ufficiale per chiarire la situazione relativa all’impianto sportivo situato in Piazza Martiri Vallerotonda, nella zona di Mola Vecchia, oggetto di un Accordo di Collaborazione tra Regione Lazio, Comune e Sport e Salute S.p.A.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: America’s Cup 2027, Nepi (Sport e Salute) al Coni: A Barcellona 1,2 miliardi di Pil, Napoli può fare di più
Leggi anche: Buonfiglio (Coni): "Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà, Coni pronto a fare 'gol' insieme"
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Poppi, un successo la Giornata dello Sport con il CONI. Maggi: Tanti investimenti pronti a decollare; La palestra accoglie fino a 200 persone. Ma il Comune deve chiedere i permessi; Ecco la palestra per scuole e società. Realizzata grazie ai fondi Pnrr; Di Ruscio 20 anni dopo, l'ex sindaco di Fermo si ricandida: Andrò al ballottaggio e vincerò le elezioni.
Cirillo: «Palestra Coni? Avevo ragione»Il consigliere attacca sull’impasse della riqualificazione del palazzetto: «Un copione già scritto. I miei allarmi puntualmente ignorati. Oggi i cittadini pagano il conto» ... ciociariaoggi.it
Palestra Coni chiuso il bando Via al restauro da 600 mila euroAppalto aggiudicato: a breve i lavori alla Palestra Coni. Sarà un intervento generale di riqualificazione quello che prenderà il via lungo i Passeggi di Treviso, se ne faranno carico Gse (capogruppo) ... tribunatreviso.gelocal.it
Il campionato Under 19 femminile entra nella fase playoff! Le rossoblù, terminando il girone da prime in classifica, vengono inserite nel girone gold 2, e oggi affronteranno la prima tappa di questo percorso Ore 16.00 @cmbfutsalteam Palestra Coni facebook