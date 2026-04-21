Palestra Coni il Comune di Frosinone | Ritardi imputabili a Sport e Salute

Il Comune di Frosinone ha diffuso una nota ufficiale in merito alla situazione della Palestra Coni, situata in Piazza Martiri Vallerotonda nella zona di Mola Vecchia. La comunicazione specifica che i ritardi nella gestione dell’impianto sono attribuibili a Sport e Salute, in relazione all’Accordo di Collaborazione tra Regione Lazio, Comune e la stessa ente sportivo. La nota mira a chiarire le responsabilità nei tempi di intervento e gestione dell’impianto.